Аренда экскаваторов-погрузчиков в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Экскаваторы-погрузчики
К достоинствам экскаватора-погрузчика относят практичность, универсальность, маневренность,
экономичность, надежность и возможность работы без перерывов (при сменном графике операторов). Отдельно
стоит упомянуть о неприхотливости техники: она проста в обслуживании и не требует большого рабочего
пространства. При необходимости экскаватор-погрузчик может стать альтернативой бульдозеру. Все
экскаваторы-погрузчики предоставляются в аренду с опытными машинистами.
Новая техника
90% нашего парка составляют машины не старше 2020 года, и мы регулярно
обновляем наше оборудование.
Весь парк в наличии
В парке нашей компании представлены все возможные виды строительной техники
для выполнения любых
задач.
Работаем 24/7
Cрочная подача техники уже через 2 часа. Каждому клиенту — персональный
менеджер для оперативной
поддержки.
Рытье траншей и котлованов
Транспортировка сыпучих грузов
Бурение ям для посадки деревьев/установки свай
Транспортировка кусковых грузов
Перемещение грузов дополнительными подвесами
Выравнивание грунта
Формирование земляных валов (насыпей)
Дробление железобетонных конструкций
Демонтаж малоэтажных сооружений
Планирование строительных площадок
Подъезды к объекту в условиях бездорожья
Mecalac TLB 990
Масса:
8.8 т
Объем ковша:
1.2 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
New Holland B100 B
Масса:
8.3 т
Объем ковша:
1.2 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
JCB 4CX
Масса:
8.6 т
Объем ковша:
1.1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
JCB 3CX
Масса:
8 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
JCB 3CX Super
Масса:
8.4 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Volvo BL 71 B
Масса:
8.6 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Case 695 ST
Масса:
8.9 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Case 580 ST
Масса:
8 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Case 570 ST
Масса:
8 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Cat 432
Масса:
7.5 т
Объем ковша:
1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Cat 434
Масса:
9.5 т
Объем ковша:
1.1 м3
Вилы
Планировочный ковш
Гидромолот
от 18 000 ₽/смена
Отзывы клиентов
Все отзывы
4.7
5.0
5.0
4.9 из 5
На основе 47 оценок
Владимир Богданов
Александр
Екатерина Н.
Надежда Павловская
Елена Николаева
Вероника Архипова
Ирина Литвинова
Лариса Жук
Елизавета Овсянная
Елена Сахарова
Пользователь
Юлия
Контакты
Санкт-Петербург
пр.Обуховской обороны 112
к.2 литера З, офис 227a