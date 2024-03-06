Аренда экскаваторов-погрузчиков
location Санкт-Петербург
пр.Обуховской обороны 112
к.2 литера З, офис 227a

Дежурный диспетчер

phone +7-999-118-58-55
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location Санкт-Петербург пр.Обуховской обороны 112 к.2 литера З, офис 227a
phone +7-999-118-58-55
mail [email protected]
О компании
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Аренда спецтехники
Нерудные материалы
Услуги

Экскаваторы-погрузчики

К достоинствам экскаватора-погрузчика относят практичность, универсальность, маневренность, экономичность, надежность и возможность работы без перерывов (при сменном графике операторов). Отдельно стоит упомянуть о неприхотливости техники: она проста в обслуживании и не требует большого рабочего пространства. При необходимости экскаватор-погрузчик может стать альтернативой бульдозеру. Все экскаваторы-погрузчики предоставляются в аренду с опытными машинистами.

excavator

Новая техника

90% нашего парка составляют машины не старше 2020 года, и мы регулярно обновляем наше оборудование.

in stock

Весь парк в наличии

В парке нашей компании представлены все возможные виды строительной техники для выполнения любых задач.

time

Работаем 24/7

Cрочная подача техники уже через 2 часа. Каждому клиенту — персональный менеджер для оперативной поддержки.

mecalac tbl 900

Mecalac TLB 990

Масса:

8.8 т

Объем ковша:

1.2 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

new holland b100

New Holland B100 B

Масса:

8.3 т

Объем ковша:

1.2 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

jcb 4cx

JCB 4CX

Масса:

8.6 т

Объем ковша:

1.1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

jcb 3cx

JCB 3CX

Масса:

8 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

jcb 3x super

JCB 3CX Super

Масса:

8.4 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

volvo bl 71b

Volvo BL 71 B

Масса:

8.6 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

case 695st

Case 695 ST

Масса:

8.9 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

case 580

Case 580 ST

Масса:

8 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

case 570

Case 570 ST

Масса:

8 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

cat 424

Cat 432

Масса:

7.5 т

Объем ковша:

1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

cat 434

Cat 434

Масса:

9.5 т

Объем ковша:

1.1 м3

  • Вилы
  • Планировочный ковш
  • Гидромолот

от 18 000 ₽/смена

Отзывы клиентов

4.9 из 5 rating

На основе 47 оценок

Контакты

location Санкт-Петербург пр.Обуховской обороны 112 к.2 литера З, офис 227a
phone +7-999-118-58-55
mail [email protected]