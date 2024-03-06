Экскаваторы-погрузчики

К достоинствам экскаватора-погрузчика относят практичность, универсальность, маневренность, экономичность, надежность и возможность работы без перерывов (при сменном графике операторов). Отдельно стоит упомянуть о неприхотливости техники: она проста в обслуживании и не требует большого рабочего пространства. При необходимости экскаватор-погрузчик может стать альтернативой бульдозеру. Все экскаваторы-погрузчики предоставляются в аренду с опытными машинистами.